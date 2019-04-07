Sivas Barosu'ndan "Tarihi Buluşmaya" Teşekkür

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde yargının üst makamlarını Sivas'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas Barosu'nun ev sahipliğinde Sivas Kongresi'nin 100. yılında yargının kurucu unsurlarının üst makamlarının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Sivas'ta kutladığını anımsattı.

Sivas'ın bu günde tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını belirten Demir, "Bu tarihi buluşmaya vesile olmanın ve buluşmaya tanıklık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargının üç kurucu unsurundan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların, üstlendikleri bu görevle vatandaşların savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlayarak uzun yıllardan beri adaletin ve yargının teminatı olduklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Adalet mülkün yani devletin temelidir. Bu manada avukatlar, bu ülkenin temel taşları arasındadır. Bu nedenledir ki adaletin tecellisi için hak savunuculuğu yapan avukat, mülkün ta kendisidir. Avukatlar olarak hukuk devleti ilkesine, demokrasiye, temel insan hak ve hürriyetlerine ve en önemlisi bağımsız yargıya olan inancımız sonsuzdur. Bu inanç ve gaye ile de çalışma ve çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Diğer yandan da bu çaba ve çalışmalarla bireylerin savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, adaletin tecellisine katkı sağlama ödevimizi yerine getiriyoruz. Avukatlar ve barolar kamunun vicdanıdır. Bu özelliklerinden dolayı avukatlar, kamu adına belli bir tavrı temsil etme, ifade etme ve biçimlendirme yetkisine sahip kişiler olmak zorundadırlar. Bizlerin üstlendiği bu onurlu görev nedeniyle, yargı faaliyeti bir bütün olarak değerlendirilmeli, avukatlar yargının diğer unsurları tarafından ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı ve hak ettiği saygınlığı görmelidirler."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, yargının ve özellikle de avukatlık mesleğinin hak ve çıkarlarını gözettiğini aktaran Demir, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne katılan yargı camiasına teşekkür etti.

Kaynak: AA