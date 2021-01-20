Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
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Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor

20.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:59
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

Şırnak kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı 90 kişilik personel, 799 kilometrelik yolda, 29 araç ile yol açma çalışmalarına devam ediyor. Merkeze ve Uludere ilçesine bağlı köy yollarının tümünün açıldığı, Beytüşşebap ilçesine bağlı 13 köy ve 5 mezranın yolununun açılması için de çalışmaların başlatıldığı bildirildi.


Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor
Şırnak'ta kardan kapanan 13 köy ve 5 mezra yolu, açılmaya çalışılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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