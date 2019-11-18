18.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:56

Sınır hattındaki öğrencilere telefi eğitimine başlandı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı nedeniyle eğitime ara verilen sınır ilçelerinde telafi eğitimlerine başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından sınır ötesinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'deki teröristler sınırdaki Türk yerleşim yerlerini hedef alarak, saldırılarda bulunmuş, sınır hattındaki okullar ise operasyon süresince tatil edilmişti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda da verilen ara, bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin ardından sona erdi. İlçede bir süre okula gidemeyen öğrenciler için ilk karnesiz ara tatili fırsatı değerlendirilerek telafi eğitimleri başladı. Türkiye genelindeki tüm okullar 1 haftalık ara tatile girerken, Akçakale'de 111 okulda bin 736 öğretmen, bin 109 derslikte 39 bin 514 öğrenciye telafi eğitimi vermeye devam ediyor. Öğrenciler,bu süreçte geri kaldıkları dersleri telafi etmeye çalışacak, öğretmenlerde öğrencileri yetiştirmek için bu süre zarfında öğrencileri normal müfredata yetiştirmeye çalışacak.

Sınır hattındaki öğrenciler ise 28 kasım Cumartesi gününe kadar sürecek olan telafi dersleri nedeniyle memnun olduklarını ifade etti. Okula ve derslerine devam etmenin heyecanının teneffüslerde bir birleriyle şakalaşarak geçirdikleri gözlemlendi.

Kaynak: İHA