Sındırgı'da kitap okuma etkinliği

12.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:14

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır'ın katılımıyla Makbule Efe Anadolu Lisesi Kütüphanesinde okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelerek, kitap okuma etkinliği yapıldı.

Kaymakam Oktay, öğrencilere kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahseden Kaymakam Zafer Oktay, "Bir amacımız var, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığına sahip olmalarını istiyoruz. Çocuklarımız ve bizler teknoloji bağımlısı haline gelmiş bulunmaktayız. Bunun önüne geçmek için kitap okumalıyız. Kitap okuduğunda derslerinizde başarılı olursunuz. Düzenli olarak kitap okumanızı yani kitap kurdu olmanız için çaba sarfediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, "Şu hayatın zorluklarıyla baş edebilmenin tek bir yolu var, bu hayatın ne olduğunu öğrenmek. Hayatın ne olduğunu öğrenmenin tek bir yolu var, okumak. Okudukça bilgi dağarcığınız gelişir." dedi.

Ardında öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen yetkililer okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kitap okuma etkinliğinin sona ermesinden sonra öğrenciler ile sohbet edildi.

Kaynak: AA