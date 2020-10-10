Sincar Kaymakamı Mahma Halil: "PKK ile Haşdi Şabi kentten çıkarılacak"
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Sincar Kaymakamı Mahma Halil: "PKK ile Haşdi Şabi kentten çıkarılacak"

10.10.2020 20:09 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:13
Sincar Kaymakamı Mahma Halil:

Sincar Kaymakamı Mahma Halil, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşma sonrası terör örgütü PKK ve Şii Haşdi Şabi güçlerinin Sincar'dan çıkarılacağını aktardı.

Sincar Kaymakamı Mahma Halil, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki anlaşma sonrası terör örgütü PKK ve Şii Haşdi Şabi güçlerinin Sincar'dan çıkarılacağını aktardı.

Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşma sonrası terör örgütü PKK ve Şii Haşdi Şabi örgütünün Sincar'dan çıkarılması bekleniyor. Sincar Kaymakamı Mahma Halil bugün yaptığı açıklamada, Sincar kentinde durumun normalleşmesi için Bağdat ile Erbil arasında ABD'nin gözetiminde imzalanan anlaşmanın ardından terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi güçlerini kentten çıkarmaktan başka çareleri kalmadığını belirtti. Halil, "Muhtemelen PKK kentten çıkmayı reddedecek ve bu da Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD'nin gözetimindeki anlaşmaya karşı koymaktır. Irak hükümetinin görevi PKK ile Haşdi Şabi'yi kentten çıkarmaktır" dedi.

IKBY ile Bağdat arasındaki anlaşmanın BM ile ABD himayesinde imzalandığını vurgulayan Halil, kentin imarı için ABD ve BM'nin katkıda bulunacağını ifade etti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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