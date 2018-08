Sinan Akçıl Sahnede Aşkını Haykırdı!

Sahneye oldukça enerjik çıkan ve yerinde duramayan Akçıl'ın mutluluğu da yüzüne yansıdı. Akçıl'ı dinlemeye sevgilisi 2016 Best Model of Turkey ve 2016 Best Model of the World birincisi Gizem Kayalı da geldi. Kayalı güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Sahneden mutluluğunu ifade eden Akçıl; 'Bugün dünyanın en güzel kızı burada. Ona bu şekilde taç vermişler ama ben onun iç güzelliğine taç veriyorum' diyerek aşkını haykırdı.

2 saat boyunca sahnede kalan ve repertuarındaki 'Tabi Tabi', 'Fark atıyor', 'Şarttır' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra popüler parçaları da seslendiren Akçıl, muhteşem sahne şovlarıyla hayranlarını coşturdu. Konser alanını hınca hınç olduran binlerce dinleyici hem şarkılara bir ağızdan eşlik etti hem de Akçıl ile selfie çektirmek için yarıştılar.

Sahne sonrası basının sorularını da yanıtlayan ünlü sanatçı; 'Yoğunluğumdan tatil yapamadım. Bundan sonra yapacağım inşallah. Ben her zaman şunu söyledim. yazılan çizilen değil, benim yanımdaki gerçektir. Bu yüzden saklamaya gerek duymuyoruz. Çok güzel bir aşk yaşıyoruz' dedi.