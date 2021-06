Şimdi elimde kocaman bir pişmanlık kaldı: Genç kuşaklara acı bir ders olsun bu halim

BOND KIZI'NIN PİŞMANLIĞI

Bu sözler, bir dönem Bond Kızı olarak ünlenen ve bugün 78 yaşında olan oyuncu Britt Ekland'a ait. James Bond serisinin The Man with the Golden Gun (Altın Tabancalı Adam) adlı halkasında oynayan Ekland, Platinum dergisine verdiği röportajda 50 yaşında yaptırmaya başladığı estetik müdahaleler yüzünden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

50 YAŞINDA BAŞLADI

Herkesin bu konuda bir seçim hakkı olduğunu belirten Ekland, yüzüne 50 yaşından başlayarak estetik müdahale yaptırdığını söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat bunu yeniden düşünmezdim. Olduğumdan daha farklı görünmek gibi bir arzum yok."

YÜZÜMÜ HARABEYE ÇEVİRDİM

Britt Ekland, dudak büyütmek için yaptırdığı işlemin "en büyük hatası" olduğunu ifade etti. "Sanki yüzümü harabeye çevirmişim gibi hissettim" diye sözlerini sürdürdü.

'HEPİMİZ YAŞLANILORUZ'

Britt Ekland "Ben hayalci değilim, herkes giderek yaşlanıyor. Bundan şikayet etmek ya da değiştirmeye çalışmak anlamsız. Hepimiz tek bir yöne doğru gidiyoruz ve bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Önemli olan, bu yolculuk sırasında kendine iyi bakmak" diye konuştu.

'20 YIL BUNUN İÇİN PARA HARCADIM'

Eski James Bond kızı, estetik müdahaleler konusunda işler yanlış giderse insanın başına neler gelebileceği konusunda kendini de bir örnek olarak gösterdi. Ekland, yüzünde meydana gelen bozulmaları düzeltmek için de defalarca estetik müdahale geçirdiğini saklamadı. "20 yılımı bunların parasını ödemek için harcadım" diye konuştu.

'EMİNİM DONATELLA DA ÇOK PİŞMAN'

Emektar oyuncu, sık sık estetik müdahale yaptıran meslektaşlarını da nerede duracaklarını bilmemekle eleştirdi. Bu arada estetik müdahalelerle gündeme gelen diğer ünlülere yönelik çarpıcı sözler de sarf etti Britt Ekland. Donatella Versace hakkında "Muhtemelen yaptığından pişman tıpkı benim gibi. Kendimize yaptığımız şeyler yüzünden birbirimize çok benziyoruz" dedi.

'PATATES KAFA GİBİ OLDU'

Britt Ekland, yine son dönemde yüzüne yaptırdığı müdahalelerle konuşulan Madonna hakkında da "Bay Patates Kafa'ya benziyor" dedi.

'SANKİ SÜREKLİ KAFASI KARIŞIK'

Geçmişte yüzüne botoks yaptırdığını açıklayan Nicole Kidman hakkında da birkaç sözü vardı Britt Ekland'ın: " Onu bir filmde izledim. Yüzünde sanki sürekli kafası karışıkmış gibi bir ifade vardı."

'BİR DE HELEN'A BAKIN'

Ekland, İngiliz oyuncu Helen Mirren'a da gönderme yaptı. Onun hakkında ise "Helen Mirren'ın, beş, altı, yedi yıl önceki haline bakın. Bir de şimdiki haline bakın. Harika görünüyor. Onun doktoruyla çalışmış olmak isterdim" diyerek Mirren hakkındaki görüşlerini ifade etti. Bu arada Mirren'ın yüzüne estetik müdahale yaptırdığı iddialarını asla doğrulamadığını da hatırlatalım.

'GENÇ KUŞAKLARA ÖRNEK OLSUN'

Britt Ekland, Intagram sayfasında da kendi fotoğraflarını filtrelemeden, doğal haliyle paylaşıyor. Röportajda, bunu yaparak genç kadınlara örnek olmak istediğinin bir kez daha altını çizdi oyuncu. Günümüzün Instgram kuşağı için de "üzgün" olduğunu anlattı Ekland.

GÜNÜMÜZÜN GENÇLERİ İÇİN ÜZGÜN

"Günümüzde genç olmak, şekerci dükkanındaki çocuk olmak gibi. Hangi yöne gitmeniz gerekir? Göğüslerini büyütmek ister misin, dudaklarını kalınlaştırmak?"

ÇOK KONUŞULAN EVLİLİK

1942 yılında İsveç'te dünyaya gelen Britt Ekland, Peter Sellers ile 1964'e yaptığı evlilikle bir anda dünyanın dikkatini çekti. 1960'lar ile 70'lerde en parlak dönemlerini yaşadı. Kariyerinin en çok hafızalarda kalan rolünü ise 1974 tarihli James Bond filmi The Man with the Golden Gun (Altın Tabancalı Adam) filminde oynadı.

