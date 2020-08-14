Simav Çayı'nda balıklar telef oldu
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Simav Çayı'nda balıklar telef oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Simav Çayı'nda telef olmuş balıkların görülmesi endişeye yol açtı.

14.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:24

Balıkesir'in Kepsut ilçesinden geçen Simav Çayı'nda telef olmuş balıkların görülmesi endişeye yol açtı.

Simav Çayı'nda balık ölümlerinin yaşandığını gören vatadaşlar, yetkililere bilgi verdi. Bölgeye gelen Kepsut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

İlçede yaşayanlar duruma tepki gösterirken, yetkililer ise hastalıklı balıkların sağlığa zararlı olduğunu belirterek yenilmemesi için uyarı yaptı.

Simav Çayı'nda balıklar telef oldu

Kaynak: AA

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