Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 676, Bolivya'da 8 bin 481, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 3 bin 541'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 676, Bolivya'da 8 bin 481, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 3 bin 541'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 676'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1545 artışla 493 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 465 bin 21'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 481'e yükseldi.

Vaka sayısının 61 artarak 139 bin 771'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 104 bin 483 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 artarak 3 bin 541'e, vaka sayısı da 239 artışla 101 bin 599'a ulaştı.

Ülkede toplam 91 bin 32 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan