SİİRT Traktörün çarptığı çocuklardan biri öldü, kuzeni yaralandı

Traktörün çarptığı çocuklardan biri öldü, kuzeni yaralandı

SİİRT'te evlerinin önünde oynarken traktörün çarptığı amca çocuklarından Melhem Cola (6) yaşamını yitirdi, aynı yaştaki Erkan Cola ise ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan, ikisi de erkek olan amca çocukları Melhem Cola ve Erkan Cola'ya, F.K. yönetimindeki 06 AGP 52 plakalı traktör çarptı. Ağır yaralanan kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kuzenlerden Melhem Cola doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük Melhem'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kuzeni Erkan Cola'nın tedavisi sürüyor. Traktör sürücüsü F.K.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA