Siirt'te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Siirt'te konut satışları arttı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 2,4 artarken, Siirt'te konut satışları yüzde 45 arttı. Siirt'te konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 oranında artarak 274 oldu. Bu satışların 123'ü ilk satış, 151'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut alanların yüzde 55'i ikinci el konutları tercih etti. Siirt'te ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 oranında azalarak 30 oldu. İpotekli satışın 16'sı ilk satış, 14'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı