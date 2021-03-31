Siirt'te 400 üreticiye fidan ve tohum desteği sağlandı

Siirt'te, fıstık ve yem bitkileri geliştirme projeleri kapsamında 400 üreticiye 91 bin tüplü bıttım fidanı ve 27 ton yonca ve fiğ tohumu dağıtılmaya başlandı.

Siirt'te, fıstık ve yem bitkileri geliştirme projeleri kapsamında 400 üreticiye 91 bin tüplü bıttım fidanı ve 27 ton yonca ve fiğ tohumu dağıtılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığınca, Siirt'te yeni fıstık bahçelerinin tesisi için yüzde 75 hibe ile 4 bin dekar alanda tüplü bıttım fidanı ve 2 bin 600 dekarda yonca ve fiğ tohum ekimi için üreticilere 1 milyon 400 bin lira destek sağlandı.

Kurtalan-Baykan yol ayrımında Siirt fıstığı yetiştirme fidanlığında düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt fıstığının çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli bir projenin daha hayata geçtiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, Siirt'in fıstık üretiminde bölgenin üretim merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP idaresi Başkanlığı ve DİKA'nın tarımsal alanlardaki projelere desteği ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. İlimiz başta fıstık olmak üzere diğer üretim çeşitleriyle tarımsal alanda cazibe merkezi oluyor. Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Siirt'te 25 bin üzerinde ailenin ve 150 bini aşkın nüfusun direk ve dolaylı olarak geçimini tarımdan sağladığını belirtti.

İlk defa bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından iller bazında yerel projelere kaynak aktarımı yapıldığını anlatan Demirhan, Siirt'e diğer illere nazaran ciddi destek verildiğini kaydetti.

Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve GAP İdaresi Başkanlığının bu yıl Siirt'te destek sağlayacağı projelerin tutarının 6 milyon 486 bin lira olduğunu kaydetti.

Siirt'in Eruh ilçesinin Çağbaşı köyünde fıstık üreticisi Lokman Nas da desteklemelerden 450 tüplü bıttım fidanı aldığını belirterek, "Hibe projesinden yararlandım. Yüzde 75'i hibe desteğiyle bahçemde tüplü bıttım ekerek il ekonomisine ve aile bütçeme katkıda bulunacağım. Emeği geçenleri kutluyorum. Önemli bir proje daha ilimizde hayata geçti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz