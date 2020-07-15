Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Siirt'te, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:36

Siirt'te, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için mevlit okutuldu.

İl Müftülüğü tarafından Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'inde düzenlenen mevlit programına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ilahiler okundu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

Programın ardından vatandaşlara şeker ikram edildi.

Kaynak: AA

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