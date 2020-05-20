Siirt'in Veyselkarani beldesi karantinaya alındı SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan beldede 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır. Beldeye giriş- çıkış yasaklanmış olup, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda endişe ve paniğe kapılmasına gerek olmayıp, ihtiyaçları karşılayacak olan işletmeler Veyselkarani belediyesince belirlenecek olup, duyurular sürekli olarak yapılacaktır. Zorunlu ihtiyaçlarını giderecek ailelerde sadece bir kişinin alışveriş yapma imkanı sağlanacaktır."

Kaynak: DHA