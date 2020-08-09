Sıcaktan bunalan çocuklar çamurda halay çekip hortumla serinledi - Sıcaktan bunalan çocuklar çamurda halay çekip hortumla serinledi Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocukların çamurun içinde halay çekip hortumla birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalışmaları ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

- Sıcaktan bunalan çocuklar çamurda halay çekip hortumla serinledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocukların çamurun içinde halay çekip hortumla birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalışmaları ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, hortumla birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalışıyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesindeki kentsel dönüşüm alanında oyun oynayan çocukların, su borusuna bağlanan hortumu kullanarak birbirlerini ıslatarak serinlemeye çalıştı. Çamurun içinde serinlemeye çalışan çocuklar, halay çekip türküler söyledi. Havuz olmadığı için burada serinlemek zorunda kaldıklarını söyleyen çocuklar, yetkililerden havuz istedi.

Kaynak: İHA