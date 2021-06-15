SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı. Kırklareli'nde sağlık kuruluşlarında aşı randevusu alan vatandaşlar saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ufuk Usul, aşı sırasının tüm SGK'lı çalışan vatandaşlara geldiğini ve hemen randevusunu alıp aşısını olduğunu belirterek, "Uzun süredir aşı sırasının gelmesini bekliyordum. Aşı sıramız bu gün geldi ve hemen sıramı alıp aşı olmaya geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun" dedi.

Sağlık için aşının önemini vurgulayan Kadir Sargan, "Aşı olmayı herkese tavsiye ediyorum, çünkü sağlık için aşı olmak önemli. Aşımı oldum, artık kendimi güvende hissediyorum. Sağlık çalışanlarımızın ellerine emeklerine teşekkür ediyoruz. Bu dönemde canla başla çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "aşı seferberliği" kapsamında Kırklareli'nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 229 bin 447 kişiye yükseldi.

Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 34 milyon 882 bin 364 kişiye ulaştı.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

Bakanlık harekete geçti! Hatırlatma aşısı olarak tabir edilen 3. doz yolda
Bakanlık harekete geçti! Hatırlatma aşısı olarak tabir edilen 3. doz yolda
Prof. Dr. Tufan Tükek, '2022'de maskesiz hayatın başlayacağını düşünüyorum'
Prof. Dr. Tufan Tükek, "2022'de maskesiz hayatın başlayacağını düşünüyorum"
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Ataizi Funda Eryiğit Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:47:30. #1.16#

title