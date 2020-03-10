Seyhan Belediyesi personeline eğitim
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Seyhan Belediyesi personeline eğitim - Haber
Seyhan Belediyesi, Doğu Akdeniz, Seyhan, Güncel

Seyhan Belediyesi personeline eğitim

Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde personeline "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimi verdi.

10.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:09
Seyhan Belediyesi personeline eğitim

Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde personeline "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimi verdi.


Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla bire bir iletişim içinde olan personele Öğretim Üyesi Doç Dr. Gülgün Karahalil tarafından bilgiler aktarıldı.


2 gün süren "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitiminde, "Stres'in ABC si ve Biyokimyası", "Yaşam sevinci ve Sağlıklı Yaşam", "Stres Bağışıklık Sistemi", "Stres Kaynakları", "Kişisel ve Kurumsal Stres Yönetimi", "Kurumsal Dayanışmanın Strese olumlu etkisi", "Stres Belirtileri", "Kronik - Akut stres nedir?", "Stres Sebepleri", "Stresin Etki ve Sonuçları", "Özgüven Çalışması", "Kazanma ve Kaybetme Psikolojisi", "Gerginlik, kaygı, sıkıntı ve öfke", "Koşulların dayattığı gerginlikler", "Batan balık yan gitmez", "Bakış Açıları/ Empati/ Paradigmalar", "Duygusal Güçlenme" ve "Öfke Kontrolü" konularında bilgi verildi.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlıya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini kaydetti. Eğitimi veren Öğretim üyesi Doç Dr. Gülgün Karahalil'e teşekkür eden Başkan Akay, "Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitmeyi sürdüreceğiz. Personelimize günün şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız, halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Gülben Ergen Müslüm Gürses Haluk Bilginer
Spor Bülent Uygun İsmail Kartal Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Seyhan Belediyesi personeline eğitim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:11:29. #1.14#