Seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı 110 bine yaklaştı İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısının, 109 bin 116'ya ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, seyahat izni verilen 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısının, 109 bin 116'ya ulaştığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı, 109 bin 116 oldu. Kaynak: AA