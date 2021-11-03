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Sergen Yalçın: ''Hedefimiz kazanmak''

Dugout - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak. Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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