Sergen Yalçın: ''Hedefimiz kazanmak''
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak. Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Dugout) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dugout - Spor Haberleri
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