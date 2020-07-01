Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleştirdi.

19 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda; imar plan tadilatı ile ilgili olan maddeler imar komisyonuna havale edilirken pandemi nedeniyle ara verilen ve Nisan ayı meclis toplantısında belirlenmesi gereken komisyon üyeleri de bu toplantıda belirlendi. Gündem maddeleri arasında yer alan 2019 Yılı Denetim Komisyon Raporu meclis üyelerine sunulurken, 2019 yılı faaliyetlerini oluşturan Faaliyet Raporu da gündem maddeleri arasında görüşüldü. Encümende ve komisyonlarda görev alacak olan meclis üyelerine başarılar dileyen Başkan Yusuf Alemdar, 2019 yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Serdivan için hayırlı olması temennisinde bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA