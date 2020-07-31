Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider
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Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız, göreceksiniz" dedi.

Serdar Ortaç'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gördüğüm en iyi lider
31.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:03

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına konuk oldu. "Siyasi görüşün ne?" sorusunu yanıtlayan Ortaç, gördüğü en iyi liderin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç, siyasi görüşüne ilişkin açıklama yaparken, "Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız, göreceksiniz" diye konuştu.

"5 KURUŞ BULAMAZDIM, MARKETLERİN ÖNÜNDE SU SATARDIM"

Ortaç, "Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin" derken, "'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum" ifadesini kullandı.

Ortaç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ben her şeyi gördüm, Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, rahmetli Özal, babam Adnan Menderes'i gördü. Siyasi fikrim yok ama burada gördüğüm her şeyin arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bence gördüğüm en iyi lider. Herkesin hatası olur, belki vardır, her şeyi aynı anda nasıl düşünsün adam mesela. Belki ekibe danışıyordur, ekipten çatlak bir ses çıkıyordur, belki bir şey yaparken bu olmamalıdır diyordur. Ama şükürler olsun yani. Ben çok beğeniyorum yani ve Tayyip Erdoğan diyorum. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. O yüzden 'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum."

Manşet

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