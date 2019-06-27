Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,5690 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,5690 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7740 liradan alınan dolar, 5,7760 liradan satılıyor. 6,5670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5690 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5550 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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