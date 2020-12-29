'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı
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'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı

29.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:48
'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı

Şenkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi" Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanarak düzenlenen imza töreninde sözleşmeler imzalandı.

Şenkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi" Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanarak düzenlenen imza töreninde sözleşmeler imzalandı.

Proje sözleşmesi, Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin'in katılımıyla DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Şenkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Demirtaş tarafından imzalandı.

Projenin maliyeti 161 bin olup, çiftçilere sağlıklı, bilinçli süt elde etmeye ve iş gücünü azaltmaya yönelik 100 çiftçiye eğitim verilerek süt sağım makinası dağıtılacak. Projede çiftçilerin bilinçli ve hijyenik süt elde etme ile kırsalda yaşam kalitesini arttırıp üretimde işgücü azaltılarak daha yüksek ürün elde etmek hedefleniyor. - ERZURUM

'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı
'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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