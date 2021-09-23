Selde mağdur olan berber esnafına malzeme yardımı - Haberler
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Selde mağdur olan berber esnafına malzeme yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Selde mağdur olan berber esnafına malzeme yardımı

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, 11 Ağustos'ta selin yaşandığı Bozkurt'ta bulunan berber ve kuaförlere Ahilik haftası kapsamında malzeme desteğinde bulundu.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, 11 Ağustos'ta selin yaşandığı Bozkurt'ta bulunan berber ve kuaförlere Ahilik haftası kapsamında malzeme desteğinde bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi sonrası 71 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişinin ise sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Devletin tüm birimlerinin seferber edildiği ve hayatın normale dönmeye başladığı Bozkurt'a dükkanları zarar gören berberler ve kuaförlere Karabük'ten anlamlı bir detsek geldi.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık'ın önderliğinde kentte hizmet veren berber ve kuaförlerin yardımları ile birlikte toplanan malzemeler Bozkurt'ta hizmet veren meslektaşlarına teslim edildi. Işık ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Bozkurt'a giderek ilk olarak Belediye Başkanı Muammer Yanık'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bozkurt Esnaf Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap ile selde zarar gören alanları ve meslektaşlarını da ziyaret eden Işık, yanlarında getirdikleri malzemeleri tek tek teslim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Berber ve kuaför dükkanlarında olması gerek tüm malzemeleri imkanları ölçüsünde topladıklarını ifade eden Erol Işık, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası olarak buradaki meslektaşlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Işık, Ahilik haftası nedeniyle kendi meslektaşlarının yaralarına merhem olmak için böylesi bir yardımlaşmaya imza attıklarını da ifade ederek, " Bizler şehrin ressamlarıyız. O yüzden şehirde güler yüzlere, gülücükler dağıttırmak kadar güzel bir şey olamaz. Burada selin izlerinin silinerek, meslektaşlarımızın dükkanlarını hizmete alması ile birlikte Ahilik haftasına denk getirerek onlarla kucaklaştık ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimiz burada, yarayı pansuman ederek sarıyor. Bizde kendi çabamızla merhem olalım diyerek meslektaşlarımıza destek olmak istedik. Federasyon başkanımızın da burada arkadaşlarımıza selamları var. Onların da destekleri ile elimizden gelen ne varsa meslektaşlarımızın yanımızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaf Odası Başkanı Kasap, ise kendileri nezdinde Karabük'teki berberlere ve kuaförlere teşekkür etti. - KARABÜK

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Haber: Selde mağdur olan berber esnafına malzeme yardımı - Haberler
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