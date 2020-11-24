Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi

24.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:59

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi Sivas'ta kent merkezine inen tilkiyi bir vatandaş eliyle besledi, köfteyi alan tilki ise arkasına bile bakmadan bulunduğu alandan uzaklaştı.

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi

Sivas'ta kent merkezine inen tilkiyi bir vatandaş eliyle besledi, köfteyi alan tilki ise arkasına bile bakmadan bulunduğu alandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

SİVAS - Sivas'ta kent merkezine inen tilkiyi bir vatandaş eliyle besledi, köfteyi alan tilki ise arkasına bile bakmadan bulunduğu alandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kente merkezi Şeyhşamil Mahallesinde bir cadde üzerinde görülen tilki şaşırttı. Aç kaldığı düşünülen tilki şehir merkezine kadar inince vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bir süre etrafta turlayan tilkiyi gören hayvan sever bir vatandaş ise tilkiyi yanına çağırarak elleriyle besledi. Meşhur Sivas köftesi ikram edilen tilki köfteyi alır almaz arkasına bile bakmadan alandan uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yürekleri ısıtan görüntüde tilkinin köfteyi almasıyla orada bulunan bir vatandaşın 'aman yazık' demesi ise dikkat çekti.

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi
Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi
Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi
Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

İlgili Haberler

Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler
Şehre inen tilkiyi Sivas Köftesi ile beslediler
Şehre inen tilkiye esnaftan 'köfte' ikramı
Şehre inen tilkiye esnaftan "köfte" ikramı
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Bülent Turan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Öykü Karayel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Libya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 10:13:19. #1.14#
title