Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi Sivas'ta kent merkezine inen tilkiyi bir vatandaş eliyle besledi, köfteyi alan tilki ise arkasına bile bakmadan bulunduğu alandan uzaklaştı.

Şehre inen tilkiyi Sivas köftesi ile besledi

Sivas'ta kent merkezine inen tilkiyi bir vatandaş eliyle besledi, köfteyi alan tilki ise arkasına bile bakmadan bulunduğu alandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

SİVAS - Sivas'ta kent merkezine inen tilkiyi bir vatandaş eliyle besledi, köfteyi alan tilki ise arkasına bile bakmadan bulunduğu alandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kente merkezi Şeyhşamil Mahallesinde bir cadde üzerinde görülen tilki şaşırttı. Aç kaldığı düşünülen tilki şehir merkezine kadar inince vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bir süre etrafta turlayan tilkiyi gören hayvan sever bir vatandaş ise tilkiyi yanına çağırarak elleriyle besledi. Meşhur Sivas köftesi ikram edilen tilki köfteyi alır almaz arkasına bile bakmadan alandan uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yürekleri ısıtan görüntüde tilkinin köfteyi almasıyla orada bulunan bir vatandaşın 'aman yazık' demesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ