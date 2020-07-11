Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, oğlunun acısını eşyalarıyla dindirmeye çalışıyor.

11.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:51

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, oğlunun acısını eşyalarıyla dindirmeye çalışıyor.

FETÖ'nün hain darbe girişiminde 26 yaşındayken şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, evladının acısını hala ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Evladının hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Kılınç, Muhammet Oğuz Kılınç'tan geriye kalan bomba isabet eden saati, spor ayakkabısı, elbiseleri ve özel eşyaları özenle korunuyor.

Her fırsatta oğlunun mezarına giden Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz ile bir milletin yeniden dirildiğini, şahlandığını aktaran Kılınç, o günün ruhlarında ve kalplerinde yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Dirilen ve şahlanan bir devleti hiç kimsenin durduramayacağını anlatan Kılınç, destansı bir mücadelenin ardından evladının vatan toprağına bırakıldığını ifade etti.

Oğlunun kokusunu içine çekiyor

Evladına özlemini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağına dikkati çeken Kılınç, "Her gün uyanır uyanmaz, eşyaların yanına geliyorum. Yeri geldiğinde oğlumla konuşur gibi onlarla konuşuyorum. Eşyalardaki kokuyu içime çekiyorum. Her birinde oğlumun kokusu var. Kendimi bu şekilde rahatlatıyorum. Onlara her baktığımda evladımı görmüş gibi oluyorum." ifadelerini kullandı.

"Onlarla onur ve gurur duyuyoruz"

"Şerefli şekilde can verip, toprağın altında yatarım" diyenler olduğu müddetçe, bayrağın göklerden asla inmeyeceğini vurgulayan Kılınç, "Bu vatan bölünmeyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hepiniz, topunuz gelin. Yanımızda hiçbir milletin olması gerekmiyor. Allah bize yetiyor." dedi.

Kılınç, evlat acısının çok acı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Evlat acısıyla ciğerin sökülüyor, kalbin duruyor. Kalbinden, damarlarından akan kan, evladı toprağa verdikten sonra bir başka akıyor. Acısı ve hüznü ayrı. Bir baba olarak yıllarca şehadeti özledim. Cenab-ı Allah bana şehadeti nasip etmedi ama şehit babalığını nasip etti. Biz onlarla onur ve gurur duyarak yaşıyoruz. Yaşarken de onların bize bıraktığı bu memlekete hainlik yapanlara karşı mücadelemiz bir başka oluyor. Çünkü, evlatlarımızın emaneti. Ahirette onların yüzüne bakabilmemiz için öyle güzel şeyler yapmamız lazım ki onlar elimizden tutsun. Yoksa işimiz zor. 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneğini kurduk. Eşim derneğin genel başkanlığını yapıyor. Bununla da yetinmedik, Şehitler ve Gaziler Federasyonunu kurduk. Ömer Halisdemir gibi bir vatan kahramanının babası ve kardeşiyle de Vatan Yıldızları Vakfını kurduk. Federasyon ve vakıf olarak, gazilerimizle 70'e yakın panel ve konferansa, konuşmacı olarak katıldık."

Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Davran Mabel Matiz Ebru Gündeş
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Şehit oğluna özlemini eşyalarıyla gidermeye çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 12:55:40. #1.14#
title