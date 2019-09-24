Şehit eşi: "Kocamız yoksa biz varız"

24.09.2019 10:28

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü çatışmada şehit olan Kahramanmaraşlı polis memuru Ahmet Çiftaslan'ın eşi Dilek Çiftaslan, kocasından kalan eşyaları evinin başköşesinde muhafaza ediyor.



Mehtap Nur (21) ve Denizhan (12) adlarında 2 çocuğuyla yaşayan şehit eşi Dilek Çiftaslan, kocasının şehit olduktan sonra zorluklara göğüs gerdiğini ve çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu söyledi. Kocasından kalan saat, tespih ve üniforma ve diğer eşyaları ise salondaki oluşturduğu hatıra dolabında muhafaza ettiğini söyleyen Çiftaslan, kocasının isminin verildiği park açılışı sonrası çektirdikleri fotoğraf karesinde şehidin siluetinin görüldüğünü belirtti.



Vatanı kimsenin bölemeyeceğini vurgulayan Dilek Çiftaslan, "Eşim 28 Kasım 2015 tarihinde şehit düştü ve her anımız onunla birlikte. Benim görevim çocuklarıma bakmak ve ilgilenmek, eşimin emanetlerine sahip çıkmak. Çocuklarıma eşim çok düşkündü ve emanetlerini baş tacı ettim. Biliyorsunuz şehitler ölmez, Doğukent Mahallesi'nde eşimin adına park yapılmıştı ve parkın açılışına gittik. Parkta fotoğraf çekildik ve bir fotoğraf karesinde eşimin siluetini gördük. Bunlara göğüs germek ve çocuklarımın karşısında dimdik durmayı başardım. Hiçbir zaman için ah, vah, tüh yapmadık. Çünkü yeri belli ve makamı belli ama özlemimiz çok büyük. Evimize gelen misafirlerimiz dualarını yapıyorlar. Çocuklarımız canları sıkıldığında gelip babayla burada paylaşıyorlar. Eşimin en çok sevdiği evi, çocukları ve vatanıydı. Bu vatanı kimse bölemez, kendi kazdıkları kuyunun içinde boğulsun onlar. Ha zannetmesinler ki biz ağlamıyoruz asla. Sevinmesinler, kocamız yoksa biz varız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA