Şehit ailelerinden evlat nöbetindeki ailelere 'dik durun' mesajı
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Şehit ailelerinden evlat nöbetindeki ailelere 'dik durun' mesajı

ADANA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, şehit aileleri şehitlikleri doldurdu.

Şehit ailelerinden evlat nöbetindeki ailelere 'dik durun' mesajı
24.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:48

ADANA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, şehit aileleri şehitlikleri doldurdu. Şehit yakınları, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anne-babalara, 'Teröre karşı dik durmaya devam edeceğiz' mesajı gönderdi.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının nedeniyle özel izin verilen şehit aileleri bayramın birinci gününde, sabah erken saatlerinden itibaren şehitliklere akın etti. Şehitliklerde hazır bulunan İl Sosyal Hizmetler yetkilileri de şehit yakınlarına destek verdi.

Maske takmayı ihmal etmeyen şehit yakınları dualar edip, gözyaşı döktü. Bazı şehit yakınları da Diyarbakır'da terör örgütünden evlatlarını geri almak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere 'Teröre karşı dik durmaya devam edeceğiz' mesajı gönderdi.'BİZLER ONLARIN ARKASINDAYIZ'Şırnak Cizre'de 31 Ocak 2016'da teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur'un dayısı Halil Yıkar, yeğenin vatan için şehit düştüğünü söyledi. Bayramda şehit ailelerine izin verilmesinin çok doğru bir karar olduğunu kaydeden Yıkar, yetkililere teşekkür etti. Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için adına evlat nöbeti tutan ailelere de seslenen Yıkar, "Allah onlara sabır versin. Umarım evlatlarına kavuşurlar. Tek temennimiz bu ülkede terör denen laneti defetmektir. Ailelerin duruşu dik, bizler de onların arkasındayız" diye konuştu.Her bayramda şehit oğlunun mezarını ziyaret ettiğini kaydeden anne Pakize Yertutan da bu ülkenin evlatlarının teröre karşı dik durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirterek, "O aileler de evlatlarını bekliyorlar. Evlat dediğinin ayrımı olmaz. Onlar orada ağlıyor biz burada ağlıyoruz. Kimisi geri döndü umarım hepsi terörün elinden kurtulur" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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