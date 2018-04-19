Şebinkarahisar'da Alternatif Ürün Arayışları Sürüyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde alternatif ürün arayışları kapsamında lavanta ve deneme amaçlı aspir ve greçka (karabuğday) bitkisi ekimi gerçekleştirildi.

Hemen hemen her sene yaşanan zirai don gibi doğal afetler Şebinkarahisarlı çiftçileri alternatif ürün arayışı içine soktu. Şebinkarahisar ilçesinde sık sık yaşanan zirai don üreticileri yeni arayışlara yönelterek, ilçede tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında bir takım çalışmalar başlatıldı. İlçede çiftçilerin büyük bir çoğunluğu arpa, buğday gibi tahıl ürünleri ile Şebin Cevizi ve dut yetiştiriciliği ile geçimini sağlarken, son yıllardaki görülen zirai don ile birlikte ilçede yeni tarım ürünleri denenmeye başlandı.

Giresun'da tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında ilçede yeni ürünler ekildi. Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Bülent Akdemir ve Barış Bölük ilçede denenmek amaçlı aspir ve greçka (karabuğday) bitkisi ekimi gerçekleştirdi.

Girişimci iki akademisyen tarafından başlatılan çalışmalarda 33 dönümlük araziye ekilen aspir ve greçka alternatif ürün olarak denenecek.

Sağlık açısından ve ekonomik anlamda katma değeri yüksek ürün olan aspir ve greçka bitkisi ekimini başlatan girişimci akademisyenlerden öğretim görevlisi Barış Bölük "Şebinkarahisar'da sadece arpa, buğday gibi geliri düşük ürünler yerine alternatif hangi ürünler denenebilir, katma değeri yüksek alternatif ürünler neler olabilir bu amaçla böyle bir girişimde bulunduk. Şuanda ekimlerimizi yaptık ve bu kar amaçlı değil tamamen deneme amaçlı olacak" dedi.

Aspir ve greçka gelir anlamında katma değeri yüksek ürün olduğunu da belirten Bölük, "Bu sene deneme yapıyoruz. Eğer verim alırsak yine ilçemizdeki çiftçileri de yönlendirme amaçlı onlara alternatif bir fikir sunmuş olacağız. Denemeden onları yönlendirmek doğru olmaz diye düşündük. Ekimimizi yaptık, sonuçlarını bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Bölük, Aspir ve greçka (karabuğday) bitkileri sağlık, temizlik, kozmetik gibi bir çok alanda kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Lavanta yetiştirecekler

Bunun yanı sıra ilçede Giresun'da tarımsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Lavanta Yetiştiriciliği' çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Muhammet Angın "İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen 'Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP)' kapsamında; demonstrasyon amaçlı olmak üzere Şebinkarahisar ilçesi Bayramköy köyünde Hüseyin Yücel isimli üreticimize 13 dekar alanda 'Lavanta Bahçesi" tesis edilmiştir. Ayrıca kuruma riskini minimuma indirmek ve verimi artırmak için lavanta dikimi yapılacak arazi üzerine teknik elemanlarımız tarafından damlama sulama sistemi kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Angın, lavantanın dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden birisi olduğuna vurgu yaparak "Genel olarak lavanta yağı parfümeri ve ilaç sanayiinde, sabun ve diğer endüstri kollarında güzel kokusu için kullanılmaktadır. Ayrıca lavanta balı, bal arıları tarafından lavanta bitkisinin çiçek nektarlarından ve polenlerinden arılar tarafından doğal olarak üretilmektedir. Kendine has bir kokusu ve aroması vardır. Proje çerçevesinde Şebinkarahisar ve çevresindeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllar da lavanta üretiminin yaygınlaştırması suretiyle; hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek, hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin yapılması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu. - GİRESUN