Sason'da Mehmetçik İçin Hazırlanan Bal ve Cevizli Sucuk Karakola Teslim Edildi

Batman'ın Sason ilçesinde Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçik için hazırlanan bal ve cevizli sucuklar, Kilis'te bulunan Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütlerine karşı Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına destemler sürüyor. Batman'ın Sason ilçesinde operasyonda görevli askerler için toplanan cevizli sucuk ve ballar, gönüllü vatandaşlar tarafından Kilis Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sason şehit ailelerinin destekleriyle bölgeye ulaştırılan kolilerin teslimatında, Sason Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Şahin, Sason Eğitim Bir Sen ilçe Başkanı Kemal Belge, TOÇ Bir Sen Sason Başkanı Mutalip Çelik ve duyarlı vatandaşlar katıldı. - BATMAN