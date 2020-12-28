Sarıkamış'ta balık üreticileri soğuklardan olumsuz etkileniyor
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Sarıkamış'ta balık üreticileri soğuklardan olumsuz etkileniyor

28.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:55
Sarıkamış'ta balık üreticileri soğuklardan olumsuz etkileniyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava, balık üreticilerini olumsuz etkiledi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava, balık üreticilerini olumsuz etkiledi.

Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Keklik deresi mevkisinde 2 bin 250 rakımda bulunan kültür alabalığı üretim tesislerinde, aşırı soğuklara rağmen üretim aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü bölgede, havuzların buz tutması nedeniyle balıkların şok yaşadığı görüldü.

İlçenin tek balık üreticisi olan Medeni Erol, AA muhabirine, vatandaşların balık ihtiyacını karşılamak için çok zor koşullarda üretim yaptıklarını söyledi.

Erol, Sarıkamış'ta 2 bin 250 rakımda bu işi yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ta aşırı soğuklarda havuzda balık üretimi çok zor. Çünkü kışın hava sıcaklığı eksi 20-30 ve daha fazlasını görüyoruz. Bütün havuzlarımız buz tuttu. Mecburen buzları kırıp balık çıkarıyoruz. Vatandaşlara bu zor şartlarda hizmet veriyoruz. Buzların içinde kalan balık şoka giriyor. Hizmet zor ama bu pandemi döneminde de vatandaşımıza balık vermemiz lazım. Zorda olsa çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Erol, üretim yapılan 7 havuzda yılda ortalama 25 ton balık üretildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Haber Yorumları (1)
ÖMER TURAN: alabalık zaten soğuk sever. buzları kırma buzun altı sıcak olur.
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