Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
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Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

18.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:19
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen askeri araçta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın acı haberi, Şanlıurfa'daki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 7 aydır Şırnak'ta görev yapan şehidin acı haberi sonrası fenalaşan babası Mahmut ile annesi Fehime'yi yakınları teselli etmek için evlerine taziyeye geldi.Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.


Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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