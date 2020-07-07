Şanlıurfa ve Mardin'de bazı yerler "sit alanı" ilan edildi Şanlıurfa ve Mardin'de bazı yerler 1 ile 2'nci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Şanlıurfa ve Mardin'de bazı yerler 1 ile 2'nci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanına göre, 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen yerler şöyle:

"- Mardin'in Nusaybin ilçesi Tepeören Mahallesi Bezeke Kaya Yerleşimi'ndeki arkeolojik alan.

Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu Mahallesi sınırlarındaki Çemka Höyüğü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Yukarıhamedan Mahallesi sınırları içerisindeki Yukarı Hamedan Sarnıçlarının bulunduğu alan.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki Payamlı Sarnıçları ve Taş Ocağı ile Viranşehir ilçesi Kınalıtepe Mahallesi Kınalıtepe Harabeleri ve Akçakale ilçesi Boybeyi Mahallesi Boybeyi Düzyerleşimi."

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Yolbilen Mahallesi Gönüllü Höyüğü ile Tepedüzü Mahallesi'ndeki Tepedüzü Höyüğü'nün ise 2'nci derece sit alanı olarak tesciline karar verildi.

Kaynak: AA