Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13,18-16,80 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13,18-16,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|1,50
|6,55
|Nohut
|Kg
|2,75
|5,17
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,00
|2,30
|Mısır
|Kg
|1,73
|1,86
|Nar
|Kg
|2,50
|2,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,25
|2,25
|Preseli pamuk
|Kg
|13,18
|16,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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