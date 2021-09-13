Şanlıurfa OSB'nin Tüm Altyapı İşleri İhale Edildi - Haberler
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Şanlıurfa OSB'nin Tüm Altyapı İşleri İhale Edildi

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Şanlıurfa OSB'nin Tüm Altyapı İşleri İhale Edildi

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin 1171 hektar alana ait elektrik altyapı ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile onaylandığını açıklayarak, desteklerinden dolayı Bakan Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin 1171 hektar alana ait elektrik altyapı ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile onaylandığını açıklayarak, desteklerinden dolayı Bakan Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın sanayileşmesi, istihdam olanaklarının arttırılması suretiyle sosyal ve ekonomik yönden kalkınması yönünde hayati öneme sahip projeleri hayata geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım II. Etap, batı tarafı ve 3. kısımdaki toplam 1171 hektar alana ait elektrik şebekesi yapım işinin ihale edildiğini açıkladı.

Her geçen gün büyümeye devam eden ve hali hazırda yüzde 90'ı yatırımcılara tahsis edilmiş olan Şanlıurfa Osb'nin, alan bakımından Türkiye'nin en büyük ilk on sanayi bölgesi haline geldiğini hatırlatan Vali Abdullah Erin, TEDAŞ birim fiyatları ile 78 milyon 164 bin lira keşif bedeli olan elektrik altyapı ihalelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteğiyle yapıldığını, ihaleyi alan firmaların 20 gün içinde işe başlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili olan Şanlıurfa'nın geleceğinin, eğitim ve sanayiye yapılacak yatırımlarla şekilleneceğini ifade eden Vali Erin, "Son yirmi yıldır devam eden ekonomik kalkınma serüveninde bir dönüm noktasına ulaşan Şanlıurfa, gelecekte başta emek yoğun sanayi yatırımları olmak üzere, tarıma dayalı sanayinin de merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Tekstil, gıda, ayakkabıcılık, hazır giyim, hayvancılık, enerji ve diğer sanayi dallarında yatırımcıları cezbeden büyük avantajlara sahip olan Şanlıurfa OSB'nin hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin devletin sağladığı mali destekle gerçekleştiğini hatırlatan Vali Erin, "Şanlıurfa OSB'nin mevcut durumunu, yatırımcı taleplerini ve ihtiyaçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a iletmiştik. Şanlıurfa ziyaretlerinde de bu konuyu kendilerine daha kapsamlı olarak aktarma imkanı bulduk. Sayın Bakanımızın destekleriyle, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgemizin tamamının elektrik şebeke yapım işi ihale edilmiş oldu. Bu ihale ile birlikte Şanlıurfa OSB'nin mevcut imar planı içerisinde altyapı ve elektrik işlerinin tamamı ihale edilmiş oldu.

Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a destekleri için teşekkür ediyor, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyorum. " dedi.

Altyapı İhaleleri Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan ihalelerle; Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 2. Kısım II. Etap (704 Ha) alanına ait, (2021 yılı TEDAŞ birim fiyatları ile 45. 429. 000 TL birinci keşif bedelli) YG-AG elektrik şebekesi,

Şanlıurfa OSB (Tevsii) Batı tarafı (407, 60 Ha) alanına ait, (2021 yılı TEDAŞ birim fiyatları ile 24. 013. 000 TL birinci keşif bedelli) YG-AG elektrik şebekesi,

Şanlıurfa OSB (Tevsii) 3. Kısım İlave Alan (Doğu) I. Etap (60 Ha. ) alanına ait, (2021 yılı TEDAŞ birim fiyatları ile 8. 722. 000 TL birinci keşif bedelli) YG-AG elektrik şebekesi yapım işlerinde yükleniciler belirlendi.

İhaleyi alan firmalar 20 gün içerisinde işlerine başlayacak. Elektrik şebekesi ihalesinin de yapılmasıyla Şanlıurfa OSB'nin mevcut imar planı içerisindeki altyapı ve elektrik işlerinin tamamı ihale edilmiş oldu.

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Haber: Şanlıurfa OSB'nin Tüm Altyapı İşleri İhale Edildi - Haberler
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