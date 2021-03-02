Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 13 yabani kuş doğaya bırakıldı
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Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 13 yabani kuş doğaya bırakıldı

02.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:03
Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 13 yabani kuş doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 13 yabani kuş doğal yaşam alanlarına salındı.

Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan 13 yabani kuş doğal yaşam alanlarına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana birçok hayvanın yaşama tutunmasına destek oldu.

Önceki aylarda yaralı bulunan 6 kaya güvercini, 2 angut, 2 şahin, 1 toy, 1 balıkçıl ile 1 kerkenez merkezde tedavi altına alındı.

Sorumlu veteriner hekim Reşat Ektiren ve ekibi tarafından tedavi edilen yabani kuşlar, özel kafeslere konularak doğaya bırakılacakları bölgeye taşındı.

Burada kafesleri açan görevliler, kuşları doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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