ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Haberler
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ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nizamettin Benek idaresindeki meyve yüklü 33 VH 707 plakalı tır, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 17'nci kilometresinde, İbrahim Altınbıçak'ın kullandığı 63 L 2655 plakalı tıra arkadan çarptı ve devrildi.

Araçta sıkışan Benek, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sisin de etkili olduğu kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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