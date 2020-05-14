Şanlıurfa'da ev yangını
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
14.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:38
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın teras katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürüldü.
Kimsenin olmadığı evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA