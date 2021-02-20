Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
20.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:07
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Sedat Çalışkan yönetimindeki 42 AFH 100 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çalışkan ile yanındaki 5 kişi yaralandı.Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL