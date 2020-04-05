Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı
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Koronavirüs, Şanlıurfa, Haliliye, Eyyübiye, 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:27
Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleriyle, Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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