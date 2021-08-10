Şanlıurfa'da 11 yıldır firari olan zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da 11 yıldır firari olan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da 11 yıldır firari olan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da 11 yıldır firari olan ve çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Şanlıurfa'da 11 yıldır firari olan ve çeşitli suçlardan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekibi, hakkında 20 suçtan arama kararıyla 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun ve 11 yıldan bu yana firari olan M.Y'i yakalamak için çalışma başlattı.

M.Y'nin saklandığı adresi belirleyen ekipler, Osmanlı Mahallesi Osmanlı Mesire Alanı yakınındaki bir adrese düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.

M.Y, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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