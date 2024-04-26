Türkiye'de milyonlarca öğrencinin gündemine giren konulardan biri, yeni müfredatın hangi sınıfları kapsayacağı oldu. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat taslağının yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler, hangi sınıfların etkileneceğini ve integral dersinin kaldırılıp kaldırılmadığını merak etmeye başladılar. Bu yeni müfredatın detayları ve içeriği, eğitim camiasında geniş bir tartışma konusu haline gelmiştir. İNTEGRAL DERSİ KALKTI MI? MEB yeni müfredat 2024 hangi sınıfları kapsıyor? İşte detaylar...

YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARI KAPSIYOR?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacak. Bu değişikliklerle birlikte, belirtilen sınıf seviyelerinde öğrencilerin eğitim programları ve içerikleri yeniden düzenlenecek ve güncellenecektir.

İNTEGRAL DERSİ MÜFREDATTAN KALDIRILDI MI?

Yayınlanan taslakta, ortaöğretim matematik ders programı kapsamında 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı belirtiliyor. Bunun yerine, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı bir şekilde ele alınacağı görülüyor. Bu değişiklik, matematik ders programında dikkate değer bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor ve öğrencilerin bu konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor olabilir.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı, Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkat çekerek, haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konuları sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı. Bakan, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi. Bu açıklamaya göre, okullarda ders saatleri kısalacak gibi görünmüyor, ancak müfredatın içeriği daha sadeleştirilmiş olacak.