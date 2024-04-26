Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Manuel Lanzini Eyüpspor'a mı geliyor? Sorusu, bu kapsamda taraftarlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Manuel Lanzini Eyüpspor'a mı geliyor? Manuel Lanzini Eyüpspor'a gelecek?

MANUEL LANZİNİ EYÜPSPOR'A MI GELİYOR?

Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor. İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek. Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.