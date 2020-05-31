Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 5 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 5 bina karantinaya alındı
31.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:26

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 5 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suruç, Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Suruç ilçesi kırsal Ağırtaş Mahallesinin tamamı, Eyyübiye ilçesinin Süleymanşah ve Osmanlı Mahallesi, Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi ile Viranşehir ilçesinin Yenişehir ve Kışla mahallelerindeki 5 bina, 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Siverek, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki 7 bina ile 2. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasında yeni korona virüs vakalarının tespit edilmemesi üzerine 14 günlük karantina uygulaması son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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