Sandıklı'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ev hanımı 53 yaşındaki Hasibe Yıldırım yazdığı "Ziba" isimli öykü kitabını ilçedeki kadınlara tanıttı.



Sandıklı Kültür ve Sanat Evi bahçesinde düzenlenen programa Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Melek Yavuz ve dernek üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün eşi Esra Çöl ve ilçedeki kadınlar katıldı.



Etkinlikte doğup büyüdüğü ilçeye bağlı Alacami Köyü'nden 5 yaşında ailesiyle birlikte ayrıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Ev hanımıyım. Ev hanımlarının istediğinde başaramayacağı hiçbir şey yok. Önemli olan istek ve azmin olmasıdır. Okutulmamak değil de okumamanın acısı bir başkadır diye düşünüyorum. Okutulmamakta hep bir suçlu vardır. Fakat okumamak ta hep suçlu kendinsindir. ya bu açı ile yanıp yok olacak yada bunu telefi etmenin yolunu bulacaktım. Önce çalışmaya, sonra okumaya daha sonra da dolan testiyi boşaltmak için yazmaya başladım. Her kitap bir insandır, insansa sayısız kitaptır diye yola koyuldum."



Ziba'nın güzel ve altın böceği anlamına geldiğini, altın böceğinin bir gülde yaşadığını ve bu gülden düşen altın böceğinin öldüğünü belirten Yıldırım, kitabının kısa kısa 21 öyküden oluştuğunu kaydetti.



Sandıklı'da yol çalışmaları



Sandıklı ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarında ikinci etapa geçildi.



Ramazan Bayramı'ndan önce ilçede başlatılan asfaltlama çalışmalarında ilk olarak vatandaşların sıklıkla kullandığı cadde ve ana arterlere sıcak asfalt dökülmüştü.



Ara sokaklarda da başlatılan sıcak asfalt çalışmasının ikinci etabında ise ilçede trafik yoğunluğunun fazla olduğu deforme olan ara yollarda başlandı.



İlk olarak Yunus Emre Mahallesi ve ilçe şehir mezarlığına kadar olan kısımda çalışmalarını tamamalayan Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Osman Paşa Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Enver Paşa Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Fatih Sokak, Lise Caddesi'nde de asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.