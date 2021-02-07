Sancaktepe Futbol Kulübü: 1-0

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Abdulkadir Döner (xx), Yusuf Şimşek (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xxx) - Samet (xx), Ali (xxx) (Dk. 90+2 Resul), İsmet (xx), Berat (xxx), Levent (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 85 İbrahim), Serhat (xx) (Dk. 64 Mert x), Kadir (xx), Seçkin (xxx) (Dk. 90+3 Noyan), Gürkan (xxx)SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Turgut (x) - Semih (x), Emrah Özyaylaz (x) (Dk. 46 Kaan x), Gökhan (xx), Berkay (xx), Abdullah (x) (Dk. 70 Ulaş x), Tekin (x), Şamil (xx), Emrah Cülen (x) (Dk. 46 Veli x), Anıl (x) (Dk. 46 Mustafa x), Alihan (x) (Dk. 89 Bilal)GOLLER: Dk. 10 Seçkin (Uşakspor)SARI KARTLAR: Gürkan, Berat (Uşakspor) - Abdullah, Tekin, Emrah Özyaylaz (Sancaktepe)

MİSLİ. com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ergene Velimeşespor ve Ankara Demirspor maçlarında toplam 4 puan kaybedip Play-Off hattının dışında kalan Uşakspor, evinde Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek çıkışa geçti. Maçın 10'uncu dakikasında Seçkin topu ağlara gönderip, Uşakspor'u öne geçirdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarında her iki takım da fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi. Uşakspor bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti ve 5'inci sıraya çıktı.

- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı