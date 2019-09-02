Sanat çalıştayına 'savaş çocukları performansı' damga vurdu

02.09.2019 17:36

İZMİT'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Sosyal Hacim' konulu Uluslararası Sanat Çalıştayı'na, Görsel Sanatlar Öğretmeni Sibel Talas'ın savaş mağduru çocukların yaşadığı acılara dikkati çekmek amacıyla yaptığı canlı performans çalışması damga vurdu.

Helikon Çağdaş Sanat Derneği tarafından Kara Sanat Atölyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sosyal Hacim' konulu 6 ülkeden 12 sanatçının katıldığı Uluslararası Sanat Çalıştayı sergisi büyük ilgi gördü. Sergide yağlı boya resim çalışmalarının yanı sıra canlı performanslar da gerçekleştirildi.

ÇAĞDAŞ SANAT ESERLERİ YAPILDI

Uluslararası sanat çalıştayına sanatçılar tarafından yoğun ilgi olduğunu söyleyen Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Orhan Özçalık, "Uluslararası İzmit Çağdaş Sanat Etkinliği'nin 6'ncısını düzenledik. Uluslararası sanat etkinliği çağrısında bulunduk ve başvuran sanatçılarımızla birlikte sanatsal çalışmalar gerçekleştirdik. Yabancı ve yerli sanatçılar konsepte ve konuya uygun eserler ürettiler. Bu üretim süreci sonunda eserler İzmit'te çeşitli noktalarında sergilenmeye başladı. Genelde çağdaş sanat üzerine eserler var. Bu sene özellikle 3 tane performans sanatçımıza önem verdik. Bunlardan biri İran'dan biri Türkiye'den biri de Ukrayna'dan geldi. Bu arkadaşlarımızın eserleri burada sergi boyunca kalacak" dedi.

Sanatçı Sibel Talas'ın Ortadoğu'da savaş mağduru çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla 'Savaş çocukları' adlı canlı performansı büyük beğeni topladı. Sanatçı Talas performansında savaşın yaşandığı Ortadoğu bölgesindeki çocukların beton yığınları arasında kalan oyuncaklarını kırmızı renge boyayarak urgana asıp, savaş mağduru çocukların yaşadığı acıları yansıttı.

'BÜTÜN DÜNYANIN GÖZLERİNİ VE KULAKLARINI KAPATTIĞI BİR KONU'

Savaşta mağdur olan, acılar çeken çocuklara dikkat çekmek amacıyla canlı bir performans sergilediğini söyleyen Talas, "Bu sanatı yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Dünyaya, topluma, canlıya, bitkiye, insana, çocuğa yapılan bütün haksızlıklara sanatla sesimi yükseltiyorum. Performans sanatı da böyle bir sanat gerçekten çok etkili ve farkındalık yaratan bir sanat. Bugün de bu serginin açılışında Ortadoğu'nun savaş çocuklarına bir gönderme yaptım. Türkiye'nin değil tabii ki, biz kucağımızı açtık çünkü bütün dünyanın kulaklarını, gözlerini kapattığı bir konu. Burada canlı canlı insanların önünde göstermek istedim. Birkaç ülkeden insan var burada. Herkesin görmesini istedim. Gerçekten çok zor durumdaydılar ve onlar sadece çocuk. Her ne olursa olsun hiçbir şey düşünülmemeli onlar sadece çocuk. Özellikle restorasyonumda onu göstermeye çalıştım. Yıkıntıların arasında o savaş sokağında oyuncakları urgana asmamın sebebi de buydu. Sanırım mesajımı vermişimdir diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA