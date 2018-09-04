Samsun Belediyesi, Rus Kadın Fenomenleri Davet Edip Turist Çekmek İsterken Rusya'ya Gidiş Arttı

15 Rus kadın bloggerın 4 günlük Samsun gezisinden sonra, kentten Rusya'ya gidiş sayısında artış yaşandı.

RUSYA İLE SAMSUN ARASI TURİZMİ CANLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Samsun ile Karadeniz'in hemen karşı kıyısında bulunan Rusya'nın Krasnodar şehirleri arasında turizmi geliştirmek için Haziran ayı başında iki şehirde çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlenmişti. Krasnodar şehrinin en işlek caddelerinde çalışan halk otobüsleri giydirilerek Samsun'un tanıtımı yapılmış, bilbordlara Samsun'u tanıtıcı reklam afişleri asılmıştı.

15 RUS KADIN FENOMEN 4 GÜN SAMSUN'DA PAYLAŞIM YAPTI

Yine bu çalışmalar kapsamında Rusya'da ünlü olan 15 kadın blogger Samsun'a gelerek 4 gün boyunca şehrin en işlek noktalarının yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarda vakit geçirip çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak takipçileriyle paylaşmıştı.

"SAMSUN'DAN KRASNODAR'A GİDEN SAYISI ARTTI"

Yapılan bu tanıtımların ardından iki şehir arasın da haftada iki gün başlatılan direk uçak seferlerine ilginin her gecen gün arttığını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Bu tanıtımlardan sonra turizmin patlamasını beklemiyorduk.

Bu uzun vade de zamanla gelişmesi gereken bir hareketlilik. Henüz istatiski bir rakam çıkarmadık, ancak görünen o ki Krasnodar'dan Samsun'a gelen turist sayısında gözle görülür artış yaşanıyor. Buradan da Krasnodar'a giden insan sayısında da artışlar olmaya başladı." dedi

PAYLAŞIMLARDA KENDİLERİNİ ÖNE ÇIKARDILAR

Haziran ayı başında Samsun'un tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra şehrin gezilip görülebilecek ve kalınabilecek konaklama mekanlarında fotoğraflar çektiren bloggarların sosyal medya sayfalarındaki yayınladıkları görüntülerde şehrin tanıtımından çok kendilerini ön plana çıkartarak fotoğraf paylaştıklarını belirten bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.