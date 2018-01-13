Samsun Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vezirköprü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkez ve Vezirköprü ilçesi ile Amasya ve İstanbul'da gözaltına alınan 13 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Veziköprü Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan O.A, S.A, O.Ç, Ü.S, K.B, B.K, E.Ç, E.K, M.Ö, M.Ç. ve S.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.K. ve Ç.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sokak satıcılarına yönelik istihbarat çalışmasının ardından 9 Ocak'ta Samsun merkez ve Vezirköprü ilçesi ile Amasya ve İstanbul'da 29 ekip, 91 personelle belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Operasyonda, paketler halinde yaklaşık 24 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar ve 307 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.