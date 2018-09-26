Samsun Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı 1 Ölü, 3 Yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAMSUN'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Kaza Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi, Tahtabahçe mevkiinde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında İsa Öğretmen (39) idaresindeki 55 RF 450 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sefa Yalçın yönetimindeki 61 AE 102 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yaşar Cüheroğlu (35) ve İlyas Seçkin (30) yaralandı. 3 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Öğretmen ve Cüheroğlu daha sonra Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.